Cogoleto, limite di velocità di 40 km/h sulle Sp 66 e 78 di Sciarborasca e Lerca

Genova. Città metropolitana di Genova ha istituito il limite massimo di velocità di 40 km/h su due strade di propria competenza: il primo provvedimento, in vigore da oggi, riguarda i tratti della Sp 78 di Lerca correnti all’esterno dei centri abitati e compresi tra il km 1,3 (fine del centro abitato di Cogoleto) e il km 5,4 (inizio del centro abitato di Sciarborasca); il secondo, in vigore da venerdì 1 giugno, riguarda i tratti della Sp 66 di Sciarborasca correnti all’esterno dei centri abitati e compresi fra il km 0,673 (fine del centro abitato di Cogoleto) e il km 7,222 (inizio del centro abitato di Cogoleto, la strada è circolare, inizia e finisce a Cogoleto).

Inoltre, Città metropolitana rilascia parere favorevole a che il Comune di Cogoleto emetta analoghi provvedimenti per i tratti delle due strade citate compresi all’interno dei centri abitati.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla verifica dell’intero tracciato delle due strade: viste le condizioni del manto stradale non sempre ottimali, e considerato che nei tratti interessati dal provvedimento le caratteristiche delle strade (tracciato, larghezza della carreggiata, raggi di curvatura, configurazione plano-altimetrica, opere connesse, ecc.) sono assimilabili a quelle di strade realizzate con velocità di progetto pari a 40 km/h, si sono istituite le limitazioni di velocità in attesa di realizzare gli opportuni ripristini, al fine di garantire agli utenti della strada la massima sicurezza possibile nel corso della circolazione.