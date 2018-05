Club Sportivo Urania leader di classifica a Voltri

Genova. Giornata di sole e mare in ottime condizioni per la regata interregionale Jole ed Elba in scena ieri a Genova Voltri. Il Club Sportivo Urania si aggiudica la classifica per società.

Vincono, per la società di Vernazzola, l’Elba Ragazze (Arianna Moscatelli), il 4 di coppia Junior (Lozza, Nicolini, Corradino, Ucheddu, tim. Fossa), l’Elba Allieve (Martina Fanfani), il 2 di punta Junior (Nicolini, Bergamo, tim. Fossa), il 2 di coppia Senior (Bavazzano, Fossa, tim. Fossa), il singolo Juniores (Alan Bergamo, tim. Fossa), il singolo Senior (Ilaria Bavazzano)

Alberto Capurro inaugura la serie di ori della Dario Schenone Foce nel singolo Senior (tim. Alessio Ferrante), nel 2 di coppia Ragazzi (Toccalino, Zanini, tim. Ferrante), nel 2 di coppia Senior (Zucchi, Capurro, tim. Ferrante) e nel 2 di coppia Junior (Zucchi, Toccalino, tim. Ferrante). La Sportiva Murcarolo sorride nel singolo Juniores con Margherita Cogorno, nell’Elba Ragazzi con Pietro Sitia, nel 2 di coppia Cadetti (Melegari, Licatalosi) e nel 4 di coppia Senior (Gardini, Varacca, Perino, Gaione, tim. Papisca).

Bene la Canottieri Voltri nel 2 di punta Senior con Lazzaro e Borri (tim. Pecollo) e nel 4 di coppia Cadetti (Polleri, Filippi, Pecollo, Poli, tim. Sobrero). La LNI Genova Sestri si impone nell’Elba Cadette con Alice Mancuso e nell’Elba Allievi con Christian Sella. La LNI Chiavari e Lavagna va a segno nell’Elba Cadetti con Alessandro Petralia, nel 2 di coppia Ragazze (Benini, Levante), nel 2 di coppia Allievi (Bacigalupo, Gandolfo)

La Gianni Figari Santa Margherita Ligure raggiunge la vittoria con Luca Zoppi (Elba Allievi).