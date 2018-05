Cibo, tesori fatti a mano, laboratori e anche politica nella edizione spring2018 di Stile Artigiano

Genova. Taglio del nastro questa mattina in piazza De Ferrari per la decima edizione di Stile artigiano, la manifestazione dedicata all’eccellenza alimentare, del fashion e del design della Liguria. In programma fino a domenica 20 maggio, è organizzato da Confartigianato, con il contributo di Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, Camera di commercio di Genova e con il patrocinio del Comune di Genova.

Alla manifestazione saranno protagoniste una trentina di microimprese artigiane presenti per l’esposizione, la vendita e i laboratori.

Molti appuntamenti nella giornata di apertura. A partire da Un giorno da artigiano, esperienza che si potrà vivere da oggi anche in 12 imprese aderenti presenti in piazza de Ferrari (oltre che nei 20 laboratori artigiani del centro storico, che hanno partecipato all’iniziativa nel corso della settimana). Al via anche i bici-tour di Pedemonte Bike, per provare gratuitamente le biciclette artigiane dell’azienda di Mele, pedalando tra de Ferrari e il Porto Antico, sede della manifestazione “gemellata” Stelle nello sport. Per festeggiare i 10 anni della manifestazione, in programma anche un appuntamento con Poste Italiane, che per l’occasione ha realizzato un esclusivo annullo filatelico che potrà essere richiesto nell’apposito stand dalle 12,30 alle 17,30.

Tutte le attività sono gratuite.