Chiavari pronta per il Memorial Franco Casareto

Terza edizione della regata velica Trofeo Memorial Franco Casareto, istituita per celebrare appunto il ricordo di Franco Casareto, da tutti conosciuto come “Franco Capo Horn”, che improvvisamente nel 2015 ci ha lasciati. Un volto molto noto nel mondo della nautica, una persona discreta, gentile e disponibile, competente e capace, che ha saputo coniugare professionalità ed amicizia nel suo lavoro di riparatore e attrezzatore delle più importanti imbarcazioni a vela, da regata e da crociera, del Tigullio, per molti anni consigliere dello Yacht Club Chiavari.

La regata, che si tiene oggi sabato 12 maggio, è stata fortemente voluta dai componenti del Consiglio Direttivo YCC, da tutti i Soci e in particolare da Giuseppe Giuffré, Socio YCC e armatori del glorioso Low Noise, che collabora alla sua realizzazione. Le imbarcazioni Low Noise 1 e Low Noise 2, che sono sempre state curate e attrezzate da Franco Casareto con dedizione, amore e impegno, hanno avuto un prestigiosissimo palmarès e hanno portato il guidone dello Yacht Club Chiavari a ben quattro vittorie ai Campionati Mondiali di Vela d’Altura (2009 a Brindisi, 2011 a Crés, 2014 a Kiel e 2015 a Barcellona) e a due vittorie nei Campionati Europei (2012 a Punta Ala e 2014 a Valencia).

La regata Trofeo Memorial Franco Casareto 2018, patrocinata dal Comune di Chiavari e con la collaborazione di Marina Chiavari e di Calata Ovest, è aperta alle imbarcazioni delle classi O.R.C., I.R.C., Libera e J80 e consiste nel percorso costiero Chiavari / Punta Chiappa / Chiavari. Per le imbarcazioni provenienti da lontano, Marina Chiavari e Calata Ovest metteranno a disposizione i propri ormeggi nei giorni di regata. Oltre ai premi per i vincitori verrà assegnato il Trofeo Challenge Memorial Franco Casareto all’imbarcazione prima classificata overall nella Classe più numerosa. Al termine della regata si terrà la premiazione presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico, alla presenza di armatori, regatanti ed autorità.