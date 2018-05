Chiavari. Finisce così: Sori-Chiavari 7-8. Seconda vittoria del girone di ritorno e terza dell’anno per un Chiavari che ha restituito al Sori quanto a campi invertiti aveva concesso all’andata. La seconda vittoria esterna del campionato avviene pero nella maniera più inattesa.

La squadra allenata da Burlando parte bene, prendendo da subito le giuste misure ai biancogranata. Il risultato a metà gara recita infatti un clamoroso 7-1 per la compagine del presidente Ghio, che ha voluto seguire i suoi ragazzi in questo incontro di primaria importanza, infondendo loro forti motivazioni.

In questo frangente il Chiavari dimostra una buona vena propulsiva con gli attaccanti in blocco in grande forma, fra cui Pietro Prian autore nuovamente di una prestazione con i fiocchi; ma soprattutto una difesa impenetrabile che mette perfettamente a frutto gli schemi studiati in settimana con Burlando: ottima interpretazione nelle inferiorità numeriche e dove non arrivano i difensori c’e’un grande Cavo, coordinatore della fase difensiva. Un solo gol in 16 minuti è il modesto bottino della squadra allenata da Cipollina.

A questo punto il Sori cerca di rimediare e il Chiavari prova a gestire l’enorme vantaggio; un po’ paga duramente la fatica impiegata in quella partenza bruciante che era in programma e che ha sorpreso i padroni di casa. Ne consegue una seconda parte diversa, con un Sori che progressivamente rosicchia spazio a suo di gol e un Chiavari che, dopo aver segnato sette reti nei due tempi, ne realizza soltanto una, ma importantissima, negli ultimi due.

Si verificano anche alcuni episodi di nervosismo, normali in gare di così alta tensione, ma sta al merito dei ragazzi di mister Burlando non aver perso la testa. Il risultato a favore del Chiavari, sempre in vantaggio, era a pochi secondi dalla fine di 8-6. Il Sori ha solo dimezzato il meno 2 quasi sulla sirena.

Con questo risultato Chiavari blinda i playout, allontanando lo spettro della retrocessione diretta. La novità è che si è dimostrata una squadra in ascesa, con la conferma sul campo dei miglioramenti messi in atto da tempo.

Nicola Chiari, direttore sportivo della Chiavari Nuoto, afferma: “Molto bene per il risultato e molto bene per la partenza dei ragazzi che è stata al fulmicotone. Un po’ meno bene il comportamento nella seconda parte della gara dove abbiamo subito un po’ troppo. Ma abbiamo molte attenuanti, come la fatica che i ragazzi hanno patito per gli sforzi profusi all’inizio, in ciò con l’aggravante che non disponiamo di una panchina lunghissima; e poi come la carenza nella nostra mentalità che non è ancora pronta per tutti i trentadue minuti, incline a cedere nella parte finale come spesso è successo in passato. Ad ogni modo abbiamo dimostrato di non essere la squadra che la classifica dipingeva fino a poche settimane fa”.