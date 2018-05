Chiavari, lotta alla vendita di merce contraffatta, multe a venditori e acquirenti

Genova. La Guardia di Finanza di Chiavari svolge quotidianamente la propria attività di controllo del territorio, finalizzata anche alla tutela del “made in Italy” ed alla repressione del commercio illegale.

Nel corso dell’ultimo di questi controlli, nei pressi del lungomare di Chiavari, i finanzieri hanno fermato un cittadino senegalese, con regolare permesso di soggiorno, intento a vendere ad un passante alcuni capi d’abbigliamento recanti il marchio “Ralph Lauren” contraffatto.

Oltre alla denuncia per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi nei confronti del venditore, è scattata anche la sanzione amministrativa a carico del cliente. Infatti, l’acquisto di merce contraffatta, oltre ad alimentare i traffici criminali e costituire un potenziale rischio per la salute, a causa delle sostanze nocive con le quali viene spesso prodotta e delle modalità di conservazione, comporta anche una sanzione amministrativa pecuniaria per gli acquirenti, che varia da 100 a 7.000 euro.

Il servizio si aggiunge a numerosi altri effettuati in tutto il Tigullio, i quali, nel corso del 2017, hanno condotto al sequestro di oltre 2.200 articoli illegali.