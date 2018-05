Chiavari, la sicurezza arriva con le telecamere. Il patto tra Comune e Prefettura

Genova. La Prefettura e il Comune di Chiavari, nel rispetto delle reciproche competenze, hanno adottato strategie congiunte volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo così l’impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.

A tale scopo, si è reso necessario intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano.

Per fare ciò Comune e Prefettura si sono impegnate a potenziare il servizio di video sorveglianza, soprattutto in quelle zone più ai margini e quindi a rischio: fronte mare (Colmata e Colmatina), aree periferiche, ma anche in centro.

Per supportare l’implementazione dei sistemi di sicurezza cittadini, si intende procedere all’installazione di nuove telecamere di contesto e di lettura targhe OCR ed integrare la rete di trasmissione dati su fibra ottica lungo la Statale Aurelia dove verranno installati nuovi punti di ripresa video; collegare fisicamente lo Stadio di calcio Comunale (oggi collegato con ponte radio) alla rete cittadina; dotare la Polizia Locale di un unico strumento di gestione, visualizzazione e registrazione delle immagini che supporti tutti gli apparati presenti sul territorio.

I progetti relativi ai sistemi di videosorveglianza, elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate in materia, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno.