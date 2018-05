Chiavari, al via pulizia e ripascimento spiagge

Genova. Arriva un nuovo sistema, particolarmente innovativo, per la pulizia delle spiagge cittadine di Chiavari. Oggi il primo intervento che prevedeva la vagliatura meccanica dell’arenile nel tratto compreso tra la foce del Rupinaro e la spiaggia sottostante all’Hotel Zia Piera. L’operazione ha consentito di separare il materiale legnoso, pietre ed altri scarti, dal resto per una profondità di circa 50 cm.

Il materiale, pulito e separato, è stato predisposto per essere nuovamente spianato sulla spiaggia. L’eliminazione del legno e degli altri residui organici ha, quindi, reso la spiaggia inerte e priva di odori legati alla decomposizione del legno misto alla sabbia.

Il tratto interessato dalle operazioni di vagliatura era quello maggiormente colpito dalle mareggiate invernali, che avevano depositato sul litorale un enorme quantitativo di legname (quello di grandi dimensioni era già stato rimosso in primavera). E’ stato, quindi, necessario procedere con le analisi del materiale per stabilire il tipo di smaltimento da eseguire e decidere le modalità di conferimento in discarica.

Ottenute le analisi sulla qualità dei rifiuti e determinata la quantità di materiale d’ asportare, si è potuto procedere al regolare affidamento dell’appalto per lo smaltimento dei cumuli di scarto che sono oggi ancora presenti. Le operazioni sono state eseguite in due tempi diversi per rispettare le normative vigenti in materia di smaltimento, al fine di evitare infrazioni.

I ripascimenti sono stati, invece, eseguiti utilizzando la sabbia del Fiume Entella, prelevata nella zona più a mare, opportunamente vagliata meccanicamente e suddivisa nelle aree più compromesse dall’erosione del litorale: si può osservare come la sabbia sia meno terrosa e maleodorante, più pulita rispetto a quella delle precedenti stagioni. Sono stati eseguiti anche interventi di rifioritura delle dighe frangiflutti, sistemando nuovi scogli ed eliminando quelli che, trovandosi a poca distanza dalla riva, impedivano una facile balneazione.