Chamizo di bronzo: terza medaglia europea e un posto nella storia

Genova. Chamizo bronzo europeo: così si è conclusa l’avventura in Daghestan del cubano naturalizzato italiano nei campionati europei di lotta con la maglia azzurra. Decisiva la sfida per il terzo posto contro lo slovacco Gulaev.

Frank Chamizo ha dominato il match decisivo, superando Gulaev per 10-0; l’azzurro di Cuba, ma residente a Genova, era stato eliminato in semifinale dal turco Demirtas, capace poi di aggiudicarsi l’oro. Per Chamizo questa è la prima medaglia nella nuova categoria, i 74 kg, che va a unirsi ai due ori conquistati nei 65 kg e 70 kg. Chamizo entra così nella storia della lotta italiana ed europea.

La spedizione azzurra ha conquistato in totale tre medaglie: oltre a quella di Chamizo, è giunto un bronzo anche da Shamil Kudiimagomedov negli 86 kg e da Jacopo Sandron nella lotta greco romana.