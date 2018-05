Il centro sociale Buridda compie 15 anni e lo fa in grande: “Continueremo a seminare autogestione”

Genova. Il centro sociale Buridda compie 15 anni e festeggia con un compleanno che durerà da oggi, 11 maggio, anniversario della data dell’occupazione di via Bertani 1, ex facoltà di Economia, fino al 14 giugno, giorno in cui venne occupato l’ex magistero di corso Monte Grappa 39. “Abbiamo preparato un calendario di iniziative e momenti di socialità demercificata per continuare a seminare autogestione”, spiegano dal Buridda.

In mezzo a quelle due date, uno sgombero – quello a opera dell’amministrazione comunale di centrosinistra di Marco Doria – svariati altri tentativi, e diverse manifestazioni, che portarono il “polpo” a spostarsi da un immobile che tutt’oggi resta abbandonato (venduto dal Comune a un fondo, Invimit) a uno che lo era, l’ex magistero – uno splendido palazzo razionalista costruito nel 1937 – e che oggi non lo è più. Anzi. Nel 2016 l’artista torinese Opiemme ha completamente restaurato la facciata con un’opera di street art.

Il Buridda, che in questi 15 anni si è affermato anche come una delle realtà più attive nella produzione e diffusione di cultura, oltre a concerti, spettacoli teatrali, eventi di vario genere, si rivolge alla città anche con una nuova radio. “Presentiamo infatti alla città una nuova voce indipendente e autonoma: RadiogrAMma, ascoltabile alla frequenza AM 1359 kHz ed in streaming online su radiogramma.buridda.org, a disposizione di tutt* coloro vogliano esprimersi”, si legge in un comunicato.

Non solo. “A 15 anni si ha anche tanta voglia di imparare, di capire come funzionano le cose, e per questo dal 6 all’8 di luglio – annunciano – torna a Genova l’HackMeeting 0X15: tre giorni densi di workshop, assemblee e convegni su tutto quello che ruota intorno alla tecnologia e al rapporto con essa”.