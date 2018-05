Centro commerciale l’Aquilone: nel weekend appuntamento con la salute

Genova. Benessere al centro per tutte le persone. In questo week end al Centro Commerciale L’Aquilone in Valpolcevera.

Si comincia già venerdì 11 maggio. Per tutto il giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi di udito.

Sabato 12 maggio una serie di appuntamenti promossi in collaborazione con realtà della Valpolcevera. Dalle 9 alle 13 con l’Associazione Diabetici Pontedecimo A.DI.PONTE X si potranno realizzare incontri su come prevenire il diabete con la misurazione gratuita della glicemia e la compilazione di questionari per calcolare il rischio di sviluppare il diabete.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 la Croce Bianca di Bolzaneto presenterà l’attività della Pubblica Assistenza tanto preziosa per la salute di tutti.

Domenica 13 maggio sarà Medicoop Genova, la cooperativa di medici di medicina generale, a spiegare dalle 9 alle 13 come tenere sotto controllo il rischio cardiovascolare grazie anche ad una corretta alimentazione.

Infine, sempre domenica 13 maggio, dalle 15 alle 19, un pomeriggio per prevenire la morte cardiaca improvvisa e diffondere la cultura dell’emergenza sanitaria.