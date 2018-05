Catwalk nei vicoli, sabato torna il Maddalena défilé: la sfilata più pazza del centro storico

Genova. Solcare il lastricato di pietra stretto tra gli alti e antichi palazzi come fosse una passerella. Moda, ma anche socialità, e un po’ di follia, sabato 19 maggio, alla edizione primaverile del Maddalena Défilé.

La sfilata organizzata dai commercianti e artigiani di via della Maddalena sarà l’occasione per scoprire quanto di meglio hanno da offrire i negozi ma anche per trascorrere qualche ora insieme, all’aperto, facendo vivere il quartiere.

L’appuntamento è alle 18 davanti all’asilo di vico Rosa. In coda alla sfilata, ci sarà un’asta in cui sarà “battuto “ un capo per ogni attività coinvolta. Durante la sfilata saranno estratti i premi della lotteria messi a disposizione dai commercianti e artigiani per sostenere la manifestazione (le due iniziative servono a finanziare la manifestazione),

L’evento sarà accompagnato da presentatrici e dj-set.