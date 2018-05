Case popolari, incostituzionale la legge ligure sui “residenti da 10 anni”. M5S: “L’avevamo detto”

Genova. È incostituzionale per «irragionevolezza e mancanza di proporzionalità» la norma della Regione Liguria del 2017 che ha stabilito che gli stranieri, per poter partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, debbano essere «regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale». Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 4 della legge regionale 13/2017, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio.

“Dopo la bocciatura del Governo, ora è arrivato anche lo stop da parte della Corte costituzionale – dicono dal Movimento 5 Stelle in consiglio regionale – E ancora una volta ci ritroviamo, a distanza di un anno, a dire: l’avevamo detto. Un copione a cui ormai i liguri sono tristemente abituati”.

“Esattamente un anno fa – racconta il portavoce Fabio Tosi – nel maggio 2017, avevamo provato in tutti i modi in aula a mettere in guardia la Giunta da quella che sarebbe stata una prevedibile, quanto inevitabile, impugnazione nei confronti di un provvedimento che, peraltro, non ha fornito nessuna risposta al disagio socio-economico dei cittadini liguri. Nonostante qualche miglioramento al testo ci sia stato, grazie al pressing del MoVimento 5 Stelle un anno fa in Consiglio regionale, l’impianto complessivo della legge era e resta profondamente sbagliato e incostituzionale. Lo avevamo fatto presente anche in relazione di minoranza e ribadito in fase di discussione, ricordando il caso analogo della valle d’Aosta. Ma non c’è stato nulla da fare”.

“Una norma strampalata e palesemente discriminatoria, che 12 mesi dopo la sua approvazione è stata giustamente cassata. Ma i precedenti, come detto, non mancavano, visto che già 5 anni fa la Valle d’Aosta si era vista bocciare una legge in cui si chiedeva agli assegnatari di aver risieduto nella regione per almeno 8 anni. La Giunta però non ha voluto fare tesori degli errori altrui”, il commento di Giovanni Lunardon, capogruppo del Pd in consiglio regionale.