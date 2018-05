Casapound chiede al municipio Valpolcevera di poter creare una mensa nell’ormai ex mercato

Genova. Nuovo caso in Valpolcevera dove il movimento di estrema destra Casapound ha scritto una lettera all’indirizzo del municipio chiedendo di poter usufruire di spazi per organizzare mense per i poveri (italiani) e altre attività di volontariato. L’idea? Quella di realizzare uno spazio nell’ex mercato comunale di Bolzaneto. Nella lettera, in realtà, si parla anche della necessità di trovare una soluzione definitiva alla questione campo rom e di emergenza abitativa per quanto riguarda soprattutto la zona della Diga e di Begato, zona dove Casapound è particolarmente attiva ormai da tempo.

Il municipio Valpolcevera, mesi fa, ha votato una mozione “antifascista” che esclude supporto logistico o ideale (patrocini) a iniziative messe in atto da soggetti che non rispettino i canoni della democrazia o che si ispirino a valori lontani da quelli dell’antifascismo. Quindi difficilmente sorgerà una “mensa” di Casapound nel cuore di Bolzaneto, o a Begato o a Rivarolo. A meno che il movimento non affitti una sede a proprie spese.

Contro l’eventualità, anche debole, che invece il gruppo di estrema destra possa trovare una sponda nel municipio di centrosinistra, i consiglieri di Chiamami Genova che sottolinea: “Casapound è attiva nel nostro municipio, soprattutto nel quartiere di Begato, dove una trentina di famiglie, rigorosamente italiane, ricevono pacchi settimanali di viveri: azioni che sembrano meritorie, ma che in realtà cercano di rompere i flebili equilibri esistenti, agitando lo spauracchio dello straniero o del diverso come capo espiatorio della crisi, come dimostra ad esempio, lo striscione recentemente esposto contro i nomadi nei pressi del casello autostradale di Genova-Bolzaneto”.

“L’obiettivo di tali richieste è quello di porsi come interlocutore istituzionale affidabile in quanto impegnato concretamente nel sociale – dicono i consiglieri di Chiamami Genova Sara Gallo e Davide Ghiglione – mentre d’altro canto si segnalano le aggressioni compiute da attivisti del movimento ai danni di antifascisti, come quella di via Montevideo, culminata con una coltellata, oppure quella di qualche settimana fa ai danni di un turista svizzero”.

Il presidente del municipio Federico Romeo avrebbe concordato con l’espressione di sentimenti del gruppo di Chiamami Genova. Ma il diniego di fronte a un’offerta di aiuto, di fatto, sociale, ancorché arrivato da un gruppo di ispirazione neofascista, potrebbe anche ritorcersi contro il governo del municipio.