Casa vacanze a Prato Nevoso, l’appartamento affittato on-line non esiste: 38enne denunciata

Genova. Al termine di un’attività di indagine, i carabinieri della stazione di Genova Nervi hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria la responsabile di una truffa on-line perpetrata in danno di una genovese di 41 anni.

La donna aveva risposto ad un sedicente annuncio pubblicato su un sito internet, relativo all’affitto di un appartamento a Prato Nevoso, versando 300 euro su una carta prepagata quale caparra.

La sedicente locataria, identificata in una 38enne residente in provincia di Reggio Emilia, già gravata da precedenti per reati contro il patrimonio, dopo aver ottenuto l’illecito profitto si è resa irreperibile.