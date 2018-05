Cartabianca dal vivo alla Birreria Hb di Genova. Primo appuntamento della rassegna Hb Platz

Genova. Inaugura alla Birreria Hofbräuhaus “HB Platz”, il nuovo format che unisce l’atmosfera da pub alla cultura, con spettacoli e serate di musica indie. Si parte questo giovedì con il live dei Cartabianca.

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 21, alla Birreria Hofbräuhaus di Genova (via Gerolamo Boccardo 5r) inaugura il ciclo di incontri “HB Platz”, la nuova rassegna di musica e incontri culturali che sigilla l’unione tra due realtà: la Birreria HB di Alessio Balbi, con la sua storia decennale nel mondo della birra, che vanta da ormai dieci anni l’organizzazione dell’Oktoberfest genovese, unico ufficialmente riconosciuto dalla comunità bavarese, e VisionBroad, società organizzatrice di eventi formata da Matteo Altamura e Giovanni Gigante, nata con l’obiettivo di mettere insieme attività ludiche a momenti formativi e di interesse culturale.

Un sodalizio particolare che dà vita al format “Hb Platz”, il nuovo giovedì sera genovese pensato per i giovani e gli universitari, dove è possibile condividere una birra e diffondere la cultura e la musica indipendente. Ogni settimana si alterneranno spettacoli di cabaret a concerti e live radio, accompagnati immancabilmente da un’ottima birra marchiata HB e da aperitivi bavaresi, per animare il locale e la piazzetta accanto al dehor. Ogni serata affronterà un genere o un periodo musicale che ha segnato la nostra epoca, grazie alla collaborazione con lo staff di Disco Club, che con grande cura e competenza selezionerà per ogni appuntamento la migliore colonna sonora.

Protagonisti della serata di inaugurazione i Cartabianca, una delle band più interessanti del panorama genovese, che grazie alla loro musica si farà portavoce di un tema molto sentito dai giovani artisti: la musica indipendente e i suoi protagonisti. Il duo, composto dai fratelli Fausto e Francesco Ciapica, nasce a Genova nel 2010 con l’obiettivo di sperimentare vari generi e forme di comunicazione; dopo i libri musicali “L’Inferno di Dante” (2012), classico riadattato per ragazzini, e “Girotondo Mondomare” (2014) in collaborazione con l’Acquario di Genova, i Cartabianca pubblicano il primo album di inediti “Finalmente”, uscito il 19 gennaio 2018, dove esplorano il mondo della canzone d’autore. Durante l’evoluzione del progetto, il duo si appoggia a musicisti esterni per la completezza nel live e per il ricambio genetico-musicale in generale, arrivando ad aprire i concerti di artisti del calibro di Bandabardò, Dubioza Kolektiv, Tonino Carotone, POP X, Eugenio in via di Gioia e altri.

Il concerto è a ingresso libero. Per la serata di inaugurazione, i partecipanti riceveranno un brezel in omaggio per ogni birra acquistata.