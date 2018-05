Carmagnani, espansione impianti, Campora: “Ad oggi nessun progetto o richiesta depositati”

Genova. Nessun progetto di espansione degli impianti costieri di Carmagnani al momento è stato depositato presso gli uffici competenti in materia. Ad assicurarlo l’assessore all’Ambiente e Rifiuti del Comune di Genova, durante il question time della seduta del Consiglio Comunale.

A portare nuovamente la questione in Sala Rossa, il consigliere del Movimento 5 Stelle, Fabio Ceraudo, che ha chiesto notizie in merito alla giunta, ricordando come ancora una volta sull’argomento sarebbe necessaria una commissione ad hoc, urgente.

“Ad oggi non risultano depositati progetti o richieste presso il Registro Imprese che prevedono l’espansione degli impianti Carmagnani”, ha risposto Campora, assicurando che non sono ancora stati fatti passi ufficiali in questo senso da parte dell’azienda.

Con ogni probabilità, quindi, un eventuale espansione o rinnovo degli impianti dipende dalla decisione ancora in alto mare del dove ricollocare, eventualmente, questi impianti a rischio di incidente rilevante.