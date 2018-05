Carasco. Questo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Chiavari si è recata a Carasco, in località San Lorenzo, in via Gazzo, per l’incendio di alcuni rifiuti ingombranti.

I rifiuti era abbandonati in zona non idonea. Oltre all’inquinamento dovuto alla discarica abusiva, vi era anche il rischio di propagazione delle fiamme alla limitrofa vegetazione.

Indagini sui possibili responsabili della discarica.