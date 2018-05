Cantieri sul Bisagno, nuovo cambio di viabilità alla Foce: via Cadorna è “dimezzata”

Genova. Da sei a due corsie (+1) in via Cadorna – la strada che collega via XX Settembre a corso Buenos Aires, in centro – per i cantieri della sistemazione della copertura del Bisagno. Da domani notte e per almeno un paio di mesi nuova rivoluzione del traffico nella zona della Foce.

I lavori di sistemazione della strada, per collocare alcuni jersey e disegnare l’opportuna segnaletica saranno svolti domani sera. Il traffico sarà bloccato per consentire le operazioni.

In via Cadorna quindi le corsie saranno tre, due in direzione levante, e una in direzione ponente (la striscia gialla, per i mezzi pubblici e quelli di soccorso). Il timore che si possano avere ripercussioni negative per la viabilità è forte.