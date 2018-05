Canottaggio: Cus Genova ottimo quarto ai campionati nazionali universitari

Genova. Quarto posto per il Cus Genova a Taranto in occasione dei campionati nazionali universitari di canottaggio. Ben figurano vogatori e vogatrici liguri nel mar Piccolo.

Nella prima giornata di finali, venerdì sulla breve distanza (500 metri), oro per il due senza femminile Bennio-D’Epifanio, argento per il doppio Badagliacca-Bergamo e il 4 senza (Costa, Nizzi, Rebuffo, Brusato) e bronzo per il due senza Bersani-Farinini ed il 4 con staffetta (Badagliacca, Nizzi, Rebuffo, Brusato, tim. Fiume).

Sui 2000 metri affermazione per il doppio leggero di Rebuffo e Costa, ancora per il 2 senza Bennio-D’Epifanio e per il 4 senza Badagliacca-Keyes-Brusato-Nizzi, argento per il doppio Bergamo-Farinini e bronzo per l’otto (Badagliacca, Keyes, Brusato, Rebuffo, Nizzi, Marco ed Emanuele Farinini, Costa, tim. Fiume).