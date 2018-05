Il Campomorone vola in finale playoff

Tempo di playoff e playout nel campionato di Promozione Girone A con la semifinale fra Campomorone Sant’Olcese e Arenzano per un posto nella finalissima, mentre era già decisiva Borzoli – Campese.

L’Alassio, già in finale attendeva di sapere chi sarebbe stato lo sfidante che ora sappiamo essere la squadra valligiana. Rispettando i pronostici infatti i biancoblù hanno vinto e anche in modo piuttosto chiaro visto il rotondo 4-0 con cui i campomoronesi volano in finale.

Sotto una fitta pioggia le squadre si affrontano con timore e per oltre mezzora non succede quasi nulla, poi Stabile sfrutta una palla vacante nell’area e risolve una mischia che porta in vantaggio i locali. Poco dopo le cose si complicano per i biancorossi perché Sandulli stende Curabba lanciato in porta e si prende un rosso inevitabile. Rigore che viene calciato dallo stesso Curabba che non sbaglia e firma il raddoppio pesantissimo per il Campomorone.

Nella ripresa i padroni di casa non patiscono e controllano bene. Al 77° Giuliana riceve al limite e fredda il portiere con un tiro radente che si infila nell’angolino e chiude definitivamente i conti. Ciliegina sulla torta all’84° quando Craviotto viene pescato in profondità si presenta davanti al portiere e lo batte per il poker che lancia il Campomorone in finale.

Gara difficile e lunga fra Campese e Borzoli che vivono il primo atto di una finale per mantenere la categoria.Borzoli che parte in vantaggio visto il punto in piùin classifica, ma ai padroni di casa non basta e dopo un primo tempo di studio con il pallone che resta spesso a metà campo. I locali passano in vantaggio al 70° con Sciutto che fa ben sperare i ragazzi di Repetto, ma al 93° arriva il gol del pareggio che rimanda tutto alla gara di ritorno che si preannuncia molto tirata.