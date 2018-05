Campomorone, uomo travolto dal suo escavatore. Portato in elicottero al San Martino

Genova. Questo pomeriggio alle 15, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti a S. Stefano di Larvego a Campomorone, per soccorrere un uomo sotto un escavatore.

Quest’ultimo, lavorando nel bosco, si è ribaltato ed è rimasto con una gamba bloccata sotto il macchinario. I pompieri hanno provveduto a liberare l’arto del malcapitato utilizzando i cuscini vetter, questi, gonfiati con aria compressa, sono in grado di alzare carichi di diverse tonnellate in modo molto progressivo.

Nel frattempo giungeva sul posto anche l’elicottero VF Drago che ha verricellato al suolo i 2 ereosoccoritori, medico e infermiere. Stabilizzata la persona è stata successivamente caricata a bordo dell’aeromobile e trasportata all’ospedale in codice rosso. Le cause del sinistro sono in via di accertamento.