Camogli, barca francese si incaglia nella Tonnarella. Danni riparabili in tre giorni

Genova. Un nuovo incidente per la Tonnarella di Camogli, unico impianto del genere presente in Liguria: nel pomeriggio di ieri una barca a vela si è incagliata nella rete, provocando danni.

L’imbarcazione, francese, proveniente da Portofino e arrivata a Camogli in occasione della Sagra del Pesce, è passata sulla tonnarella durante la navigazione a motore durante la fase di avvicinamento al porto.

Per disincagliare la barca, oltre alla Guardia Costiera, sono dovuti intervenire anche i Sommozzatori, per evitare ulteriori danni: da una prima stima si parla di un danno per fortuna contenuto, riparabile in 2 o 3 giorni. Nel frattempo sono partite le indagini per capire se il natante non abbia infranto qualche normativa di navigazione.