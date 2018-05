Camion in fiamme, nella notte, sulle alture di Pra’. Danni contenuti

Genova. Paura nella notte in via Vittorini, sulle alture del quartiere genovese di Pra’ per un mezzo pesante che, per cause ancora da precisare, è andato a fuoco.

L’incendio è avvenuto poco prima della mezzanotte mentre il camion era posteggiato a lato della strada. Sul posto una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Multedo.

Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno trovato il mezzo con la parte sinistra del trattore in fiamme. Il pronto intervento ha permesso di contenere i danni