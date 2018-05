Calligrammi: ad Arenzano workshop con “mister Pepsy” Daniele Tozzi

Arenzano. Lui è famoso su Instagram come @misterpepsy, Daniele Tozzi, artista internazionale famoso per i calligrammi, sarà ad Arenzano il 9 giugno per un workshop proprio su questa forma d’arte.

I calligrammi sono estrose disposizioni tipografiche delle parole di un testo che forma disegni decorativi o figure bizzarre.

Tozzi, romano, spiega che non è necessario essere “bravi a disegnare”: si inizia da un’immagine e da un testo correlati, si provano soggetti diversi e si trova l’incastro perfetto affinché la frase acquisisca una forma visiva originale e si trasformi, appunto, in un bellissimo calligramma.

L’appuntamento è sabato 9 giugno alle ore 10 in via Terrarossa 93, nella sede di Webdada.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Chi si iscrive entro il 17 maggio 2018 avrà uno sconto.

Daniele Tozzi è graphic designer specializzato nel disegno di lettere a mano.

Si è diplomato in digital design allo Ied di Roma nel 2003. Dal 2010 ha avviato la sua carriera artistica con una lunghissima serie di esposizioni in gallerie, festival e mostre.

Le sue passioni sono lettering e grafica, che tramuta in originali tavole dipinte a china e acrilici colorati. Qui i caratteri tipografici prendono forma da citazioni di canzoni e testi e diventano complessi calligrammi.