Calcio a cinque: finisce in parità l’andata dei playoff del CDM

Genova. L’andata del secondo turno dei playoff della Serie B si è conclusa in parità: a Genova il CDM futsal Genova e l’Olimpia Regium hanno pareggiato 3-3. La prima sfida tiene aperta la battaglia per la promozione in Serie A2, ma la sfida del ritorno chiederà una vera impresa.

Lombardo mette in campo un team orfano di De Jesus, ancora infortunato ma che tutti sperano di vedere nel match di ritorno, decisivo: Pozzo, Lombardo A., Foti, Ortisi, Piccarreta, Offidai, Ricchini, Mannone, Luan Costa, Solano, Sacco, Mazzariol.

I padroni di casa passano in vantaggio al 5′ con Luan Costa, poi un minuto dopo il raddoppio di Solano. L’Olimpia reagisce, colpisce due legni e accorcia sul 2-1 grazie a Ruggiero in finale di primo tempo, frazione che ha visto i genovesi coraggiosi, l’Olimpia compatta e il pubblico caldo e preparato.

Seconda frazione con l’Olimpia in rimonta: prima un rigore di Pittella, quindi Edinho rovescia del tutto la gara, mandando gli ospiti in vantaggio. Il CDM non demorde e, davanti al pubblico di casa, arremba la porta ospite: prima un palo, quindi il pareggio, grazie a un Mazzariol in forma che segna al termine di una discesa slalom.

Sabato prossimo la sfida di Reggio Emilia potrebbe essere decisiva per la stagione: una vittoria genovese consentirebbe al CDM di salire in Serie A2, un traguardo davvero inatteso a inizio stagione.