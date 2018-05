Bottega Solidale, la sfilata di moda etica per la Giornata del Commercio equo e solidale

Sabato 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale del Commercio equo e solidale, la Bottega Solidale Altromercato di Genova organizza una sfilata di moda etica.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 18 al Porto Antico di Genova, tra il Bigo e La Bottega Solidale.

Il Commercio Equo e Solidale prevede alcuni principi fondamentali, come riconoscere ai produttori prezzi equi e condizioni economiche adeguate, assicurare alle donne parità di retribuzione e possibilità di emancipazione, garantire contratti di lavoro condivisi e condizioni di lavoro dignitose, promuovere modelli di produzione sostenibile e di consumo responsabile, incentivare pratiche agricole e produzioni sostenibili, promuovere società pacifiche e inclusive, coinvolgere cittadini, produttori e imprese per rendere il commercio uno strumento per lo sviluppo sostenibile e la riduzione di sfruttamento, disuguaglianze e impatto ambientale.

Dalle ore 18.00 avrà luogo un défilé con le proposte moda primavera estate di abbigliamento della nuova collezione di moda etica presente di Bottega. Abiti che vengono prodotti con delle attenzioni particolari, sia dal punto di vista ambientale, che per le condizioni lavorative degli artigiani. Non solo abiti, ma anche storie di donne e uomini che attraverso il lavoro hanno trovato il riscatto sociale. Durante la sfilata il pubblico potrà avere informazioni sui singoli prodotti e produttori.