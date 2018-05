Borzonasca, Vodafone spegne il ripetitore, 6 mesi senza copertura mobile

Genova. Il ripetitore Vodafone – Omnitel di Montemoggio è spento da diversi giorni, mettendo al “buio” decine di utenti tra Borzonasca e Mezzanego.

Questo è quanto riportato in Consiglio regionale da Luca Garibaldi, del Partito Democratico, che ha segnalato come in particolare le frazioni di Levaggi e Caroso nel Comune di Borzonasca e le località di Borgonovo – San Siro Foce, nel Comune di Mezzanego, sono prive di segnale.

In risposta, l’assessore ai trasporti e alle comunicazioni di Regione Liguria Gianni Berrino, ha assicurato che sono state fatte tutte le verifiche tecniche del caso e che la società si impegna a risolvere la criticità entro 6 mesi, o utilizzando nuovamente il ripetitore Rai, o installandone uno nuovo sempre a Monte Moggio.