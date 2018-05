Bolzaneto, furgone in fiamme in via Giuseppe di Vittorio. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. La scorsa sera, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto, sono intervenuti a Mignanego per domare l’incendio di un veicolo

L’episodio è successo in via Giuseppe di Vittorio e ha coinvolto un furgone, che ha preso fuoco nella parte anteriore. Non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, la squadra dei Vigili del Fuoco ha domanto le fiamme in pochi minuti, accertandosi che non vi fossero ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica.