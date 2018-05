Chiavari. Il Bogliasco vince (3-2) in casa del Ceparana, qualificandosi per la finale play off di Prima Categoria, Girone C.

Le reti decisive dei bogliaschini portano le firme di Maggiora, Maghamifar e D’Elia, mentre per la Caperanese ad andare a rete sono Levaggi e Turcato

I ragazzi di mister Ragni, passata la giusta euforia, dovranno preparare al meglio la finale in casa dell’Isolese, che avrà due risultati su tre a disposizione.