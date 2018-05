Sori. Si chiude con una pesante sconfitta in casa della corazzata Pro Recco la stagione regolare del Bogliasco Bene.

Alla Comunale di Sori i biancazzurri di Daniele Bettini incassano un sonoro 16-2 al termine di una gara giocata nel segno del piccolo Mattia, l’ex atleta dell’acquagol bogliaschina ed attuale membro dell’Academy recchelina rimasto vittima un paio di settimane fa di un brutto incidente. Per iniziativa congiunta delle due società, prima del fischio di inizio i ventisei protagonisti dell’incontro si sono infatti presentati sul piano vasca indossando una maglietta di incitamento dedicata a lui.

Il clima di benevolenza, però, dura solo nel pregara poiché una volta scese in acqua le due squadre non si risparmiano, nonostante il punteggio finale lasci intuire un andamento evidentemente a senso unico. Eppure almeno per i primi otto minuti i campioni d’Italia faticano non poco a trovare la via della rete, riuscendo una sola volta a violare la porta difesa da Prian.

Proiettati mentalmente al playout di sabato prossimo contro Trieste, i bogliaschini perdono mordente con il passare dei minuti, apparendo quasi demotivati di fronte ad un avversario che viceversa non si fa remore nel affondare il colpo ogni volta che può. Le uniche due gioie per gli ospiti portano la firma di Monari e Fracas, a segno rispettivamente nel secondo e terzo quarto.

In casa recchelina mister Vujasinovic deve rinunciare a Echenique squalificato. Nel primo quarto l’unico gol lo firma Di Fulvio in superiorità, poi la Pro Recco si sblocca nel secondo tempo con Gitto e Figari a segno nei primi due minuti. Sussulto ospite con Monari che dai sette metri infila Tempesti quando sono trascorsi dieci minuti di gioco. I biancocelesti però scappano con Ivovic, doppietta di Caliogna e rigore di Di Fulvio per il 7-1 che conduce le squadre al cambio campo.

Il terzo quarto si apre con il gol di Gitto, un tiro deviato che beffa Prian, poi il pubblico di Sori applaude tre controfughe vincenti di Fracas, Ivovic e Alesiani. Prima della sirena i biancocelesti allungano ancora con Ivovic e Aicardi portandosi sul 12-2. Negli ultimi otto minuti sale in cattedra Figari che va a segno tre volte e serve Di Fulvio per il 16 a 2 che fa calare il sipario sul match.

Sabato 26 maggio, a Siracusa, nei playoff scudetto la Pro Recco affronterà la vincente del quarto di finale tra Ortigia e Savona; il Brescia se la vedrà con la vincente di Sport Management-Canottieri Napoli.

Il tabellino:

Pro Recco – Bogliasco Bene 16-2

(Parziali: 1-0, 6-1, 5-1, 4-0)

Pro Recco: Tempesti, Di Fulvio 3, Alesiani 1, Bruni, Molina Rios, Bodegas, Ivovic 3, Caliogna 2, Figari 4, Filipovic, Aicardi 1, Gitto 2, Volarevic. All. Vujasinovic.

Bogliasco Bene: Prian, Orlandini, Di Somma, Lanzoni, Brambilla Di Civesio, Cosso, Gambacorta, Monari 1, Cimarosti, Fracas 1, Puccio, Sadovyy, Di Donna. All. Bettini.

Arbitri: Guarracino e Tedeschi

Note. Uscito per limite di falli Bodegas nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 2 su 6 più 1 rigore segnato, Bogliasco Bene 0 su 4.