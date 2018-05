Basket Pegli, terzo posto per le Under 14 alle finali nazionali Join the Game

Genova. Nel weekend appena trascorso, alle finali nazionali Join the Game di Jesolo, le Under 13 e le Under 14 del Basket Pegli si sono confrontate con le migliori squadre italiane di 3vs3, portando a casa un risultato straordinario.

Partiamo dalle più piccole che vincono contro Pescara, pareggiano contro Piumazzo e Spoleto e vengono sconfitte di soli tre punti da Pontedera, non ottenendo la qualificazione tra le prime 8 d’Italia solo per la differenza canestri.

Passiamo alle Under 14. Le ragazze, nel girone iniziale, sconfiggono Penne Basket, San Martino di Lupari e il Centro Basket Catanzaro, uscendo sconfitte per 13-10 dal Basket School Udine e ottenendo il passaggio tra le prime 8 d’Italia. Il giorno seguente l’avventura prosegue, le ragazze perdono con Roma, ma sconfiggono Pozzuoli. Decisiva la partita contro Lucca per l’accesso alle semifinali scudetto; in un match di straordinaria intensità e tasso tecnico, i 10 minuti di gioco si concludono in parità e nel supplementare sono le pegliesi ad avere la meglio con un gioco da tre punti decisivo.

La semifinale mette nuovamente Basket Pegli di fronte alla corazzata di Udine. Le ragazze giocano con grinta, energia e grande intelligenza. Matilde Pini, fa la voce grossa sotto i tabelloni, Agata Praussello martella la retina con continuità, Alessia Barberis difende contro un’avversaria di straordinario livello, Linda Bruzzone, seppur gravemente limitata da un problema al ginocchio, contribuisce alla prestazione delle compagne. Suona la sirena finale e il tabellone recita 10-10, supplementari, ancora supplementari. Stavolta però sono le avversarie ad avere la meglio per 12-11.

“Per un solo punto sfugge la qualificazione alla finale scudetto, un qualcosa che le ragazze si sarebbero davvero meritate, ma definire straordinario il loro terzo posto è riduttivo” commenta la presidente Antonella Traversa.

Le partecipanti Under 13: Giulia Garofalo, Giulia Renzi, Anna Magno, Elisa Napoli. Le Under 14: Agata Praussello, Alessia Barberis, Matilde Pini, Linda Bruzzone.