Bando Aster discriminatorio, Fanghella: “I ricorrenti ora spieghino a 10 persone perché non saranno assunte”

Genova. “Grazie a queste persone dovremo dire a dieci persone che non le possiamo assumere e Aster dovrà fare a meno di addetti che sarebbero stati preziosi, perché sarebbero stati inseriti in un settore critico come quello della manutenzione del verde”.

Paolo Fanghella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova, commenta l’ordinanza del tribunale di Torino che ha dichiarato il carattere discriminatorio del bando pubblicato da Aster lo scorso ottobre e in cui veniva impedita la candidatura a cittadini extraeuropei.

A presentare il ricorso era stata Asgi, associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. Secondo Fanghella si è trattato di un’azione legale strumentale.

“Abbiamo utilizzato un modello di bando che il Comune aveva in uso da cinque anni, perché ricorrere proprio oggi? – aggiunge – quindi anche da un’amministrazione non di centrodestra, e a chi ci ha accusato di aver aperto un bando leghista, che voleva tutelare gli italiani, ricordo che anche stranieri, purché europei, potevano partecipare”.

L’assessore della giunta Bucci considera poco probabile la riapertura di un bando modificato: “Non abbiamo assunto e non assumeremo i dieci operai, come invece avevamo concordato anche con i sindacati”.