Genova. Acque pulite, ma anche servizi all’altezza e attenzione all’accoglienza. Anche quest’anno torna, puntuale come sempre poco prima dell’arrivo della bella stagione, la lista stilata dalla ong danese Fee e relativa alle “Bandiere Blu”. Sono 368 in 175 comuni e la Liguria rimane, come l’anno scorso, con 27 località, alla guida della classifica nazionale davanti alla Toscana a quota 19 mentre la Campania raggiunge 18 bandiere con tre nuovi ingressi.

Savona è la provincia che conquista più sigilli di qualità, anche grazie a Ceriale, Albissola marina, Varazze. Ecco l’elenco di tutte le bandiere blu della nostra regione.

di 5 Galleria fotografica bandiere blu genova 2018









Provincia di Genova: Camogli, (Spiaggia Camogli Centro – Levante, San Fruttuoso), Santa Margherita Ligure (Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto), Chiavari (Zona Gli Scogli), Lavagna (Lungomare) e Moneglia (Centrale/La Secca/Levante);

Provincia di Imperia: Bordighera (Capo Sant’Ampelio Zona Ovest e Capo Sant’Ampelio Zona Est), Taggia (Arma di Taggia), Santo Stefano al Mare (Baia Azzurra, Il Vascello), e San Lorenzo al Mare (U Nostromu – Prima Punta, Baia delle Vele;

Provincia di Savona: Ceriale (Litorale), Borghetto Santo Spirito (Litorale), Loano (Spiaggia Levante Porto, Spiaggia di Ponente), Pietra Ligure (Ponente), Finale Ligure (Spiaggia di Malpasso-Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato), Noli (Capo Noli-Zona Vittoria-Zona Anita-Chiariventi), Spotorno (Lido), Bergeggi (Il Faro, Villaggio del Sole), Savona (Fornaci), Albissola Marina (Lido), Albisola Superiore (Lido), Celle Ligure (Levante e Ponente) e Varazze (Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani D’Invrea)

Provincia della Spezia: Framura (Fornaci), Bonassola, Levanto (Ghiararo, Spiaggia Est La Pietra), Lerici (Venere Azzurra, Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo) e Ameglia (Fiumaretta).