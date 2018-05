Genova. Alla fine non è mancato anche qualche mugugno anche perché per i cinque gli esemplari di tartaruga marina della specie Caretta caretta – le quattro già annunciate Zelda, Ariel, Tosca, Ciliegia cui si aggiunge l’ultima arrivata Primavera – che che nel corso della mattinata di oggi sono tornate al mare dopo il periodo di ospedalizzazione e cure presso l’Acquario di Genova, c’è stato un vero e propio bagno di folla.

Tantissime persone, sopratutto famiglie con bambini, che hanno affollato il tratto di lido demaniale in uso all’Esercito Italiano in Corso Italia, che è stata la “rampa di lancio” delle tartarughe, verso il loro ambiente naturale.

L’evento, in linea con la mission dell’Acquario di Genova, ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare il pubblico alla conservazione, alla gestione e all’uso responsabile degli ambienti acquatici attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle specie animali e dei loro habitat.

Prima del ritorno al mare degli esemplari, il pubblico li ha potuti vedere da vicino e, attraverso il racconto degli esperti, conoscerne la storia e scoprire l’attività di recupero, cura e rilascio che viene svolta dall’Acquario in collaborazione con i soggetti coinvolti nell’evento per la tutela delle tartarughe marine. Il tratto di lido demaniale che ospiterà l’evento non è dotato di accesso per disabili.

Durante l’evento il pubblico ha inoltre conosciuto i progetti di salvaguardia e conservazione di tartarughe e testuggini condotti dalla Fondazione Acquario di Genova Onlus, tra cui il progetto della tartaruga palustre endemica della Liguria Emys orbicularis ingauna e potrà contribuire con una donazione volontaria.