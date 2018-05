Autostrade, traffico intenso per il rientro dalle riviere. Code in A10 e A12

Genova. Il primo vero fine settimana di bel tempo si chiude, come prevedibile, con qualche coda e rallentamento sulle autostrade liguri e genovesi. In molti stanno rientrando dalle riviere in queste ultime ore del pomeriggio.

Si segnalano code in A10, direzione Genova, prima del bivio per la A26, direzione Milano: traffico rallentato da Arenzano.

Qualche difficoltà anche in A12, anche se meno trafficata, in direzione Genova: Autostrade per l’Italia segnala traffico intenso tra Chiavari e Nervi