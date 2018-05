Autostrade, incidente in A10 tra Pra’ e Pegli. Rallentamenti sulla tratta

Genova. Un incidente avvenuto poco prima delle 9 sta interessando la viabilità autostradale in A10, tra il casello di Pra’ e quello di Pegli, in direzione Genova.

Per fortuna non si registrano conseguenze gravi per l’autista del mezzo coinvolto, trasportato in codice giallo al San Martino. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Nella tratta si registrano rallentamenti, anche se la situazione è in rapido miglioramento