Autorità portuale, l’ex sindaco Marco Doria non lascia il comitato di gestione

Genova. Anche oggi, come già avvenuto nell’ultima occasione, l’ex sindaco di Genova Marco Doria ha partecipato alla seduta del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, nonostante l’attuale primo cittadino Marco Bucci gli avesse già chiesto, con una lettera formale, di fare un passo indietro.

Una potenziale incompatibilità di Doria con il seggio in comitato, in rappresentanza del Comune, è peraltro attualmente al vaglio dell’Anac, ma secondo l’ex inquilino di Palazzo Tursi gli effetti del cosiddetto ‘correttivo porti’ (la norma da cui potrebbe discendere tale incompatibilità), emanato diversi mesi dopo il termine del suo mandato da sindaco, non possono ritenersi retroattivi e quindi il disposto non si applicherebbe al suo caso.

Indipendentemente dall’incompatibilità, però, resta la questione politica: Bucci ha chiesto a Doria di farsi da parte per sostituirlo con una persona di sua fiducia, ma il professore di storia economica al momento non sembra intenzionato ad abbandonare il seggio e, al netto di un intervento dell’Anac, non è obbligato a farlo fino alla scadenza naturale del suo mandato, nel 2021.

Doria era quindi presente anche alla riunione odierna, durate la quale, come previsto, è stato dato parere positivo all’ingresso nella Culmv, come ‘soci speciali’, dei 25 soci della Compagnia Pietro Chiesa e di 53 lavoratori interinali, che si andranno ad aggiungere ai 930 ‘soci ordinari’. Il Comitato ha poi valutato positivamente sia l’aggiornamento dell’accordo di programma relativo al nuovo terminal container di Vado Ligure (opere accessorie) sia l’istanza di rinnovo della concessione del cantiere di riparazioni San Giorgio del Porto: in entrambi i casi, però, una delibera definitiva è stata rimandata alla prossima riunione dell’organismo, fissata il 19 giugno.