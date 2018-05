Auto contro scooter, un ferito grave a Molassana

Genova. Grave incidente stradale, questa mattina, poco dopo le 10 in Via Adamoli, nel quartiere di Molassana.

A scontrarsi, per cause ancora da precisare, uno scooter è un automobile. Ad avere la peggio il motociclista che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Galliera.

Meno grave, ma ricoverato comunque in codice verde, l’automobilista.

Sul posto i mezzi del 118 che hanno portato i primi soccorsi e gli agenti della Polizia Locale che stanno eseguendo i rilievi per Stabilire la dinamica dell’incidente.