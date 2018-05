Aurelia, senso unico alternato tra Sori e Recco fino a luglio. Limitazioni anche a “Santa”

Genova. Anas comunica che dal 7 maggio al 1 giugno 2018 lungo la statale 1 “Via Aurelia” sarà istituito il senso unico alternato tra il km 499,900 e il km 500,000, nel comune di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova.

La limitazione consentirà i lavori di messa in sicurezza del versante, di proprietà di un privato, e sarà in vigore nella sola fascia oraria compresa fra le ore 8,30 e le ore 18, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Sempre lungo la statale 1 “Via Aurelia”, dal 7 maggio al 13 luglio 2018 sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 505,900 e il km 508,900, tra i comuni di Sori e Recco, in provincia di Genova. In questo caso la limitazione consentirà i lavori di sistemazione di una condotta del gas e sarà in vigore nella fascia oraria 8 – 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi.