Atletica leggera: un successo i campionati regionali universitari open

Genova. Grande successo di partecipazione per i campionati regionali universitari open di atletica leggera organizzati sabato 28 aprile dalla sezione atletica del Cus Genova nella bella cornice del campo Fontanassa a Savona, che hanno visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da diverse regioni.

Nella serie dei 150 metri ad invito l’azzurra Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) ha sfiorato la migliore prestazione italiana Under 23 chiudendo in 17″78.

La gara dei 100 metri piani maschili che ha assegnato il IV Trofeo Roberto Benvenuti è stata vinta dal lombardo Federico Manini (Cento Torri Pavia) in 10″88 davanti al cussino Denny Bettiga con 11″00. Al femminile vittoria della biancorossa Luminosa Bogliolo, specialista azzurra degli ostacoli che si è cimentata nella distanza senza le barriere, con nuovo record personale in 12″03, e con l’allieva cussina Aurora Greppi sesta assoluta con un ottimo 12″52.

Tra gli atleti biancorossi da citare il giovane cadetto Estifanos Olivieri, che ha vinto i 300 metri con l’ottimo crono di 37″33, Davide Lingua terzo nel salto in alto, gara nella quale si sono registrate le promettenti prestazioni degli allievi Edoardo Basso (figlio d’arte, 1,65) e Giulia Airenti (1,50), il secondo posto di Andrea Mazza nel lungo (6,51), l’incoraggiante crono di Valentina Russo nei 400 (60″72).

A Firenze buone prove per Alessandra Graciano sui 100 ostacoli in 14″63 e per Ananda Poli nei 400 metri in 50″80. Infine ottime notizie dalle giovanissime: ai campionati regionali giovanili di staffette svoltisi domenica a Celle la staffetta femminile composta dalle cadette Eleonora Achelli, Giorgia Crovetti e Caterina Vassallo ha conquistato il titolo ligure.