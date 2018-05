Genova. Quattro assessori più un consigliere delegato della giunta Bucci sulla sedia a rotelle, per qualche minuto, per toccare con mano cosa significhi dover affrontare quotidianamente le cosiddette barriere architettoniche. E’ una delle iniziative che si sono svolte alla biblioteca Berio nell’ambito del corso di formazione “Progettare per tutti (?!)” organizzato dal Comune di Genova insieme alla Consulta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il vicesindaco Stefano Balleari, le assessori Francesca Fassio, Elisa Serafini e Anna Viscogliosi e il consigliere delegato Sergio Gambino hanno partecipato ad alcune prove pratiche di disabilità motoria, ma anche visiva e uditiva.





“Tra i problemi non solo scale e ostacoli – ha spiegato Cristina Bellingeri, disability manager del Comune di Genova – ma il sagrato di una chiesa o un pavé possono rendere difficoltosi gli spostamenti. Serve buonsenso nella progettazione”.