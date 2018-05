Arenzano, giovedì 31 rubinetti a secco per lavori sulla rete

Arenzano. La società di servizi Amter comunica che, a causa di interventi sulla rete idrica di distribuzione nella giornata di giovedì 31 maggio, dalle 9 fino a fine lavori (intorno alle 13) potranno verificarsi cali della pressione e sospensioni parziali dell’erogazione idrica con conseguente aumento della torbidità, nelle seguenti vie del comune di Arenzano:

Via del Giappone

Via Castellin

Via Festa

Via Marconi dal civ .167 al civ. 197 e dal civ. 190 al civ. 224

Via Caproni

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore la sospensione dell’erogazione avverrà con le stesse modalità orarie il giorno successivo.