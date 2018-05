Appartamenti svaligiati ad Oregina e Albaro: rubati un rolex e migliaia di euro in contanti e oro

Genova. Due i furti denunciati in serata ieri e su cui indaga la polizia. Il primo in via Olivari nel quartiere di Oregina.

I ladri sono entrati da una porta finestra e hanno rubato 300 euro in contanti e un rolex da 2 mila euro.

Maxi furto anche in via Trieste nel quartiere di Albaro: in questo coso i malviventi sono riusciti ad aprire la porta blindata con una chiave bulgara: il provento del furto è di 3 mila euro in contanti e 5 mila in monili d’oro che venivano custoditi in un cassetto all’interno di un armadio.