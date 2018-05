Torna l’appuntamento con la classicissima del podismo levantino, la “Marcia Città di Chiavari” che ha richiamato come sempre molti partecipanti (erano in 500 al via), nonostante le piccole problematiche legate al tracciato che ha dovuto subire una lieve modifica per alcuni permessi non dati. 11,5 i chilometri percorsi dai partecipanti fra i quali il più veloce è stato Andrea Giorgianni della Delta Spedizioni che chiude in 40’12” davanti a Tommaso Casanova del Gruppo Città di Genova, che paga un ritardo di 21”. Terzo invece è Alessio Gatti del 3T Valtaro che finisce in 42’45”.

Ai piedi del podio conclude Francesco Profumo che in 43’05” non riesce a togliersi la soddisfazione di ottenere una medaglia. Quinto posto per Maurizio Tumminia della Delta Spedizioni, davanti ad Andrea Tosa del GS Bernatese, a Jacopo Gandi del BergTeam e ad Andrea Sulis della Podistica Valpolcevera. Chiudono la top teni fratelli Cumbicus dell’Atletica Frecce Zena. Erik è nono, davanti di una ventina di secondi al più esperto Edwin.

La prima donna in classifica è Stefania Arpe dell’Entella Running che si piazza 24^ assoluta in 48’18”, con un vantaggio piuttosto chiaro su Sonia Ceretto, padrona di casa dei Maratoneti del Tigullio che trovano anche il terzo posto di Valentina Pippo. Nettamente fuori dai giochi, per quanto trovi un ottimo quarto posto, Liliana Paganini del Gruppo Città di Genova.