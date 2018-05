Andrea Giorgianni ed una strepitosa Emma Quaglia, vincono la 39^ “Vai Come Vuoi”

Ha raggiunto il traguardo della 39^ edizione la “Vai come vuoi” classicissima del podismo primaverile genovese sulla lunghezza di 10 km che richiama sempre un buon numero di partecipanti. Quest’anno sono stati 244 gli atleti in gara per la versione competitiva che vede la vittoria di Andrea Giorgianni della Delta Spedizioni in 34’40” unico in grado di spezzare la grande performance della Cambiaso Risso che piazza Luca Campanella e Ridha Chihaoui sui restanti due gradini del podio maschile ed Emma Quaglia su quello femminile. Strepitosa la gara della podista genovese che chiude al quinto posto assoluto con il tempo di 36’06” facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle nella graduatoria femminile.

La prima donna dietro di lei infatti è Stefania Arpe dell’Entella Running che arriva al traguardo in 41’34”. Ancora più dietro la terza, ovvero Laila Hero dell’Athlete Team Genova. La classifica dei primi dieci arrivati si completa poi con il quarto posto di Diego Picollo dei Maratoneti Genovesi. Dietro a Quaglia troviamo poi Silvano Repetto della Delta Spedizioni, Giovanni Tornielli della Podistica Peralto e la coppia dei Maratoneti Genovesi formata da Carlo Rosiello e Andrea Rattazzi. Chiude decimo Edwin Cumbicus delle Frecce Zena.