Genova. Il vortice depressionario sul Mar Ligure che ha portato il maltempo alternato di questi giorni è in graduale assorbimento. Quindi avremo – secondo le previsioni del centro meteo Limet – condizioni via via più stabili nel corso della settimana.

Oggi, martedì 15 maggio, nubi sparse nella notte e al mattino, occasionali residue precipitazioni; in giornata tenderà ad aprirsi sulla costa, mentre nelle zone interne appenniniche potrà svilupparsi nuova instabilità in particolare al confine con l’Appennino Tosco-Emiliano. Vento da sud-ovest che rimane teso/forte verso Capo Corso si modererà successivamente; brezze costiere in giornata attive sulle riviere. Mare da mosso a molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in graduale scaduta. Temperature in aumento, soprattutto sui valori massimi. Sulla costa saranno comprese tra 12 e 19 gradi, nell’entroterra tra 7 e 17.

Domani, mercoledì 16 maggio, soleggiato al mattino; aumento della nuvolosità nel corso della giornata specie sul settore centrale; possibili isolate e brevi precipitazioni a ridosso dei rilievi appenninici a levante. Venti: meridionali al più moderati. Mari: mosso; molto mosso al largo Temperature: in ulteriore lieve aumento sotto-costa; stazionarie altrove.

Giovedì 17 maggio tempo che si fa più stabile; soleggiato e asciutto, salvo sviluppo di nubi pomeridiane sui rilievi appenninici; bassa la possibilità di instabilità pomeridiana; brezze costiere attive.