Anagrafe, a Genova negli uffici scatta l’orario estivo: ecco come evitare disagi

Genova. Come ogni anno, nel periodo estivo, aumentano le richieste dei cittadini sia per l’emissione o il rinnovo della carta d’identità sia per altri servizi rinviati durante l’anno e richiesti in concomitanza con il periodo di ferie dal lavoro e di chiusura delle scuole.

Per evitare disagi e contenere i tempi di attesa, alcuni suggerimenti:

per coloro che hanno in previsione un viaggio: controllate la scadenza della vostra carta d’identità per tempo e recatevi sin d’ora agli uffici demografici;

chi necessita di certificati, può richiederli o prenotarli anche online: nel primo caso può riceverli comodamente sul proprio pc, nel secondo ritirarli presso lo sportello dell’Urp in corso Torino o anche presso gli uffici demografici dei municipi http://servizionline.comune.genova.it/AvvioPratica/demografici.asp;

la carta di identità elettronica è rilasciata sia in corso Torino sia presso gli uffici anagrafici dei Municipi tramite un servizio sperimentale, che prevede la prenotazione attraverso l’agenda del Ministero dell’Interno https://agendacie.interno.gov.it/.

L’orario estivo degli Uffici Demografici, dal 4 giugno al 14 settembre, sarà:

corso Torino e Municipi, dalle ore 8,10 alle 12,30

Nei Municipi saranno possibili anche alcuni appuntamenti pomeridiani per le carte di identità elettroniche.

Chi accede consideri che la chiusura dell’attività degli uffici è fissata alle 12.30: nei casi di particolare affluenza il servizio potrebbe non essere assicurato a tutti coloro che sono in attesa, anche se in possesso di numero ‘tagliacode’. Gli uffici faranno il possibile per evitare che ciò accada e la collaborazione di tutti i cittadini attraverso l’uso dei servizi online e una tempestiva richiesta potrà contribuire ad un miglior servizio.

Per andare incontro alle esigenze dei genovesi, è inoltre offerto un ulteriore servizio, che è stato fino ad oggi molto apprezzato e che ancor di più potrebbe rivelarsi tale nelle prossime settimane: l’ufficio anagrafe di corso Torino 11 resta infatti aperto ogni sabato mattina non festivo, proprio per erogare le carte d’identità, dalle ore 8,10 alle ore 12,30 anche durante il periodo estivo.