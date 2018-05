Amt, verifica intensiva alla fermata bus di via Canevari: il 12,8% senza biglietto

Genova. Continua il piano di contrasto all’evasione di AMT. Anche questa settimana si è svolta la verifica intensiva; oggi pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, alla fermata di Via Canevari/metro (direzione centro), oltre 15 Verificatori Titoli di Viaggio di AMT hanno controllato 1.550 passeggeri riscontrando 199 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 12,8%. 36 dei 199 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

“Controlli come questo sono la punta dell’iceberg delle attività che AMT svolge di contrasto all’evasione – ha dichiarato Marco Beltrami, Amministratore Unico, intervenuto nel corso del pomeriggio – Tutti i giorni oltre 50 Verificatori Titoli di Viaggio si impegnano a difesa e sostegno dei tanti cittadini genovesi che pagano regolarmente il biglietto. Le verifiche intensive, oltre a testimoniare l’attenzione che poniamo al tema dell’evasione, ci aiutano ad approfondire la nostra conoscenza del fenomeno per definire sempre nuove strategie di contrasto”.

Le verifiche intensive, portate avanti in stretto accordo con l’assessorato alla Mobilità, sono programmate con il supporto della Polizia Municipale: la presenza degli agenti insieme ai verificatori AMT ha, come valore aggiunto, l’efficace identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.