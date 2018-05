Amt, mattinata di controlli anti “portoghesi”: task force nel metrò a De Ferrari

Genova. Dal controllo non si scappa, almeno se si scende alla fermata centralissima di De Ferrari, viaggiando sulla metropolitana Amt. Stamani azione di verifica intensiva da parte di alcuni controllori, coadiuvati dalla municipale.

Le attività di verifica intensiva fanno parte del piano di lotta all’evasione perseguito dall’Azienda e si aggiungono alla verifica ordinaria svolta quotidianamente. Ogni mese vengono programmate almeno 4 verifiche intensive con i “cantuné”: la presenza degli agenti in supporto ai verificatori Amt ha come valore aggiunto l’identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.

Il progetto di intensificazione del controllo e lotta all’evasione tariffaria riguarda tutta la rete Amt, bus, metro, funicolari, ascensori e viene svolta nelle diverse fasce orarie.

Particolare attenzione viene prestata alle linee di forza, che attraversano le grandi direttrici cittadine e rappresentano circa il 20% dell’intero servizio. Su queste linee si sposta circa l’80% degli utilizzatori del trasporto pubblico.

Al solito durante le verifiche intensive tra De Ferrari e piazze Fontane Marose (passaggio di linee come il 20 o il 36) fanno registrare evasioni tra il 6 e l’8 per cento.